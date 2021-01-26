نيويورك – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن مخاوف تساوره من انقسام العالم إلى شطرين لكل منهما قدرة اقتصادية وقواعد تجارية وعملة خاصة به.

وقال غوتيريش في مؤتمر عبر الفيديو للمنتدى الاقتصادي العالمي افتتحت أعماله في مدينة دافوس السويسرية، اليوم الاثنين: “لا أزال أتخوف من احتمال حدوث شقاق كبير سيؤدي إلى انقسام العالم إلى شطرين مع بروز اقتصاديتين عظميين سائدتين في منطقتين لكل منهما عملة مهيمنة وقواعد تجارية ومالية خاصة بها، كما لكل منهما شبكة إنترنت خاصة بها وكذلك استراتيجيات جيوسياسية وعسكرية خاصة لا مستقبل لها”.

وسبق لغوتيريش أن دعا، أثناء مشاركته في المناقشات العامة المنظمة في إطار دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، إلى منع انقسام العالم بسبب الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، محذرا من تبعاته الاستراتيجية والعسكرية.

وفي كلمته اليوم الاثنين، أشار الأمين العام للمنظمة الدولية أيضا إلى “هشاشة المجال السيبراني” بسبب تباين الآراء حول إمكانية الاستفادة من العالم الرقمي بشكل آمن. وقال: “ما زلنا بعيدين عن وضع آليات متعددة الأطراف تضمن إدارة المجال السيبراني بشكل آمن وعادل”. وتابع: “نشاهد أيضا هشاشة نظام نزع السلاح وتزايد الأخطار المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية والكيميائية”.

ودعا غوتيريش دول العالم إلى العمل على إزالة نقاط الضعف هذه وسلوك “الطريق المستقر”، معربا عن أمله في أن تستطيع البشرية انتهاز فرصة تجاوز جائحة “كوفيد-19” للانتقال “من حالة الاضطراب إلى الاستقرار”.

المصدر: “نوفوستي”

Share and Enjoy ! 0 Shares