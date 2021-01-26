ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي على أن الوضع السياسي المتغير يتطلب الحذر في عملية التوافق على المناصب السيادية في هذه المرحلة الحساسة، قبل الإقدام على أي خطوة قد تكون ضارة أكثر منها نافعة.

لنقي قال في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية : “علينا الحفاظ على وحدة الوطن والقبول بهذه التوزيعات في المناصب السيادية، على الأقل حتى تمر الحالة الحالية الحرجة في الأزمة الليبية”.

وصرح بأن الليبيين أصبحوا اليوم يتفهمون الحساسيات المفرطة لبعض الأطراف، بسبب انعدام الثقة، ونتيجة الصراع الدموي الذي دام أكثر من 6 سنوات بحسب تعبيره.

وأوضح أن وفدي مجلسي النواب والدولة اتفقا على هذا التوزيع للمناصب السيادية إدراكًا منهما لخطورة المرحلة التي تمر بها ليبيا.

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