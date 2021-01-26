متحررة من العبودية بدلا من رئيس.. إدارة بايدن تعيد إحياء خطة كان ترامب قد أوقفها

متحررة من العبودية بدلا من رئيس.. إدارة بايدن تعيد إحياء خطة كان ترامب قد أوقفها

الولايات المتحدة – أعادت وزارة الخزانة الأمريكية إحياء خطة لوضع صورة هارييت توبمان على ورقة الـ20 دولارا، لتحل محل الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جاكسون، وفقا لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس” أمس الاثنين.

وبذلك تكون إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد أعادت إحياء خطة كانت قد أطلقتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي كان قد أوقفها دونالد ترامب.

وقالت الناطقة الصحفية باسم بايدن، جين بساكي، الاثنين، إن وزارة الخزانة تتخذ خطوات لاستئناف الجهود لوضع صورة هارييت توبمان على ورقة فئة 20 دولارا.

وأضافت بساكي: “من المهم أن تعكس نقودنا تاريخ وتنوع بلدنا، ومن المؤكد أن صورة هارييت توبمان على ورقة الـ20 دولارا الجديدة ستعكس ذلك بالتأكيد، نحن نستكشف طرقا لتسريع هذا الجهد”.

وأشارت إلى أن التفاصيل الخاصة بجدول اطلاق ورقة الـ20 دولارا الجديدة سيتم الإعلان عنها عند الانتهاء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وكان بايدن قد اختار جانيت يلي لتكون وزيرة للخزانة الأمريكية، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ 232 عاما.

وهارييت توبمان (1821 – 1913) هي ناشطة سياسية أمريكية، من أصل إفريقي، في مجال إلغاء العبودية وعقوبة الإعدام، وتعتبر توبمان زعيمة إلغاء عقوبة الإعدام في القرن التاسع عشر. وكانت هارييت توبمان عبدة سابقة تحولت إلى ناشطة.

المصدر: “أسوشيتد برس”

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