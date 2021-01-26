مصر.. السيسي يتحدث عن متغيرات تزيد من خطر الإرهاب

مصر.. السيسي يتحدث عن متغيرات تزيد من خطر الإرهاب

مصر – تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن المتغيرات الإقليمية المحيطة بمصر والتي تزيد من مخاطر الإرهاب.

وقال الرئيس المصري خلال الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة في مصر إنه: “المتغيرات الإقليمية المحيطة تمضى في تسارع محموم وتعصف باستقرار الأوطان ومقدرات الشعوب وأمنهم واستقراراهم، لتزيد من مخاطر الإرهاب، بعدما أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات، وفى خضم تلك المخاطر والتحديات الجسيمة”.

من جانبه، قال وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق إن الوزارة تعي أهمية استمرار اليقظة الأمنية لرصد تحركات التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على استغلال محيط إقليمي يشهد حالة من عدم التوتر والاستقرار، تنطلق منه لزعزعة استقرار الدول.

وأضاف تتكامل الجهود الأمنية لمواجهة المحاولات اليائسة لجماعة “الإخوان الإرهابية” في الخارج، للنيل من مصر وشعبها، عبر ترويج الشائعات وتحريف الحقائق وخداع الشباب وتحريضهم ضد الوطن.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares