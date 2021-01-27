ليبيا – كشفت صحيفة “إيل فوليو” الإيطالية أن إيطاليا لديها خطة مختلفة بالنسبة لليبيا، وذلك في ظل رصد تحركات المخابرات الإيطالية مؤخرًا.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية نوّهت الصحيفة أن الخطة ترتكز أولًا وقبل كل شيء على تحديد شخصيتين مختلفتين كصانعي سلام محتملين في ليبيا: “نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق للغرب، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر”.

وأضاف التقرير أنه في صباح الـ19 من يناير الجاري التقى رئيس وكالة المعلومات والأمن الخارجية الإيطالية الجنرال جاني كارافيللي المشير حفتر في بنغازي، وذلك كما فعل في 17 ديسمبر أيضًا.

وأوضح التقرير أنه جرى تم توثيق مقارنة أيضًا بالصور التي انتشرت بعد فترة قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي تسلط الضوء على تقدم روما حاملة استراتيجيتها الخاصة.

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