الأردن – أعلن البنك العربي، تراجع أرباحه بنسبة 77 بالمئة في 2020 مقارنة مع العام السابق، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال البنك، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن صافي أرباحه، بعد الضرائب والمخصصات تراجعت إلى 195.3 مليون دولار في 2020، من 846.5 مليون دولار في 2019.

ورفع مجلس إدارة البنك (مقره في العاصمة الأردنية عمان) توصية إلى جمعيته العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، بنسبة 12 بالمئة من رأس المال.

وقرر البنك المركزي الأردني، الخميس، السماح للبنوك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2020، في حال حققت أرباحا، وهو ما حظره في 2019 بسبب الجائحة.

والبنك العربي من أكبر البنوك في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول تتجاوز 50 مليار دولار.

وفق بيانات مالية منشورة، بلغ مجموع الودائع لدى البنك العربي حوالي 39 مليارا نهاية 2020، فيما بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لديه 26.5 مليار دولار.

الأناضول

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