السودان – أوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، امس إن ما يحدث على الحدود مع إثيوبيا يعتبر “إعادة انتشار للقوات المسلحة داخل حدود بلادها”.

وجاءت تصريحات البرهان خلال استقباله نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” أندرو يانغ، حيث أكد له أن “نهج السودان يعتمد على الحوار والتفاوض لمعالجة جميع القضايا”، وأن الخرطوم “حريصة على حفظ الأمن والسلام في المنطقة”.

وأكد بيان لمجلس السيادة الانتقالي أن الجانبين بحثا مستقبل العلاقات السودانية الأمريكية وسبل بناء وتطوير علاقات استراتيجية بين البلدين، خاصة في مجال التعاون العسكري.

من جانبه، أشار يانغ إلى أن الولايات المتحدة “تؤكد دعمها للانتقال التاريخي في السودان والعمل على تقوية علاقتها به وللتعاون لاستكشاف الفرص المستقبلية”، موضحا أن واشنطن تسعى إلى “تأسيس علاقة قائمة على الحوار والثقة المتبادلة والالتزام المشترك لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار”.

وأضاف: “نيابة عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا وأصدقاء السودان في الولايات المتحدة، سنعمل على بناء علاقات قوية مع السودان لدعم التغيير التاريخي فيه، والذي أصبح ممكنا بفضل الجهود الشجاعة للشعب السوداني لرسم طريق جديد وجريء نحو الديمقراطية”.

المصدر: RT

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