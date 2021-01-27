ليبيا – أكد رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان أن أغلب القوى الوطنية والسياسية ترفض طريقة توزيع المناصب السيادية في ليبيا بالمحاصصة.

الترجمان وفي تصريح لقناة “الغد” أمس الثلاثاء أضاف أنه من الضروري إسناد المناصب السيادية لأصحاب الكفاءات، وليس عبر تقاسم كعكعة السلطة.

وأوضح أن موقف المجلس الأعلى للقضاء الرافض لطريقة توزيع المناصب السيادية بطريقة المحاصصة صحيح ووطني ويعبر عن المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن البعثة الأممية ليست جادة في إيجاد حل حقيقي في ليبيا، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تنفذ البعثة توصيات اللجنة العسكرية بسحب المرتزقة السوريين والأتراك من ليبيا.

الترجمان لفت إلى أن ليبيا أصبحت تُحكم اليوم من أمراء حرب وميليشيات، وما يحدث هو إعادة تدوير لنفس المشهد السياسي السابق.

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