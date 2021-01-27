ليبيا – رحب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي بوقف إطلاق النار في ليبيا.

ترحيب المعلمي جاء خلال كلمته في المؤتمر الدولي الافتراضي رفيع المستوى لتجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، وفيها دعا نيابة عن بلاده إلى وجوب التوافق بين الليبيين، والحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية الليبية، وإيقاف التدخل الخارجي.

وجدد المعلمي في ختام كلمته التأكيد على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور أكثر فعالية في بناء السلام وتثبيت أسسه ودعائمه، وتعزيز التنمية المستدامة، وخاصة في نطاق الدول النامية عن طريق العمل الوثيق مع المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية، مع المحافظة على احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء.

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