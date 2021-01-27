إبوظبي – أغلقت معظم مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، امس مرتفعة بقيادة القطاع المالي خصوصا، وسط مكاسب محدودة لأسعار الخام شديدة التأثير على بورصات المنطقة.

وبحلول الساعة (12:31 ت.غ)، كانت عقود خام برنت القياسي تسليم أبريل/ نيسان، تتداول عند 55.34 دولارا للبرميل، بارتفاع 9 سنتات أو بنسبة 0.16 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس/آذار بمقدار 10 سنتات أو بنسبة 0.19 بالمئة، مرتفعة إلى 52.37 دولارا للبرميل.

وأغلق مؤشر السوق السعودية مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 8846.95 نقطة، بدعم من أسهم البنوك لكن تراجع أسهم الهيدروكربون حد من المكاسب المحققة.

وزادت أسهم بنوك السعودي الفرنسي والأهلي التجاري والراجحي بنسبة 0.59 بالمئة و0.56 بالمئة و0.27 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.27 بالمئة إلى 2723.24 نقطة، وزاد سهما بنك الإمارات دبي الوطني وشعاع كابيتال بنسبة 1.73 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.

وخلافا لباقي الأسواق الرابحة، تلقى مؤشر سوق أبوظبي دعما من أسهم قطاع الطاقة، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.08 بالمئة 5617.85 نقطة.

وزادت أسهم طاقة وأدنوك للتوزيع ودانة غاز بنسبة 0.68 بالمئة و0.51 بالمئة و0.43 بالمئة على الترتيب.

وزاد المؤشر الأول لسوق الكويت بنسبة 0.27 بالمئة إلى 6255.72 نقطة، وزاد سهم أصول بنسبة 2.1 بالمئة، وبنك الكويت الوطني بنسبة 0.58 بالمئة.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.59 بالمئة إلى 1462.33 نقطة، مدعوما بارتفاع سهمي البنك الخليجي التجاري والبنك الأهلي المتحد بنسبة 7.84 بالمئة و3.33 بالمئة على الترتيب.

بالمقابل، نزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.33 بالمئة إلى 10671.57 نقطة، وقاد الخسائر سهم إنماء القابضة منخفضا بنسبة 3.57 بالمئة، ونزل سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.55 بالمئة.

وهبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.86 بالمئة إلى 3698.5 نقطة، وقاد الخسائر سهما إلها النفطية وبنك صحار، منخفضين بنسبة 8 بالمئة و7.29 بالمئة على الترتيب.

الأناضول

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