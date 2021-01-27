“المركزي” الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

“المركزي” الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

ألمانيا – أعلن البنك المركزي الأوروبي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند صفر بالمئة، وهو مستوى معتمد منذ عام 2016.

جاء ذلك على لسان رئيسة البنك كريستين لاغارد، خلال مؤتمر صحفي عقدته في فرانكفورت، عقب اجتماع مجلس حكام المركزي الأوروبي، هو الأول في 2021.

وقالت لاغارد إن مجلس الحكام قرر، أيضا، الإبقاء على السياسة النقدية المرنة التي يتبعها المركزي الأوروبي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت “تبقى تدابير التحفيز المالي القوية أمرا أساسيا للحفاظ على ظروف تمويل مؤاتية”.

وتضررت الاقتصادات الأوروبية بشدة جراء القيود التي فرضتها الدول لاحتواء تفشي الوباء، ما دفع المركزي الأوروبي إلى إطلاق حزمة تحفيز ضخمة.

وتشمل الحزمة برنامجا لشراء السندات بمقدار 1.85 تريليون يورو أطلقه البنك في مارس/ آذار 2020، ويستمر حتى مارس 2022.

وقالت لاغارد، اليوم: “يبقى برنامج شراء السندات في طوارئ الجائحة، السلاح الرئيسي بيد البنك المركزي الأوروبي”.

وزادت: “قد لا يتم إنفاقه بالكامل إذا تبيّن أن المشتريات الجارية كافية لضمان ظروف تمويل جيدة”.

لكن المسؤولة الأوروبية لم تستبعد زيادة المبلغ “في حال الاضطرار إلى تشديد التدابير لمواجهة صدمة سلبية” ناجمة عن الوباء.

وأشارت أن المركزي الأوروبي قرر أيضا الإبقاء على برنامج إعادة شراء أصول، بمقدار 20 مليار يورو شهريا، وهو برنامج كان معتمدا قبل الجائحة.

وقالت لاغارد في المؤتمر الصحفي إن “اشتداد الوباء يطرح مخاطر على الآفاق الاقتصادية في المدى القريب”.

ولم تستبعد رئيسة المركزي الأوروبي أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا في الربع الرابع من عام 2020، بسبب عودة القيود في أنحاء القارة، بعد أن سجل انتعاشا في الربع الثالث.

وأكدت لاغارد صلاحية توقعات سابقة للمركزي الأوروبي بنمو اقتصاد منطقة اليورو 3.9 بالمئة في 2021.

الأناضول

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