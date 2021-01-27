المغرب – أفاد مصدر في وزارة الصحة المغربية، إن الدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا، وصلت إلى مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن الدفعة تتضمن 500 ألف جرعة.

وكان المغرب قد تسلم الجمعة الماضية، مليوني جرعة من اللقاح البريطاني “أسترا زينيكا” جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، وبدأ الاستعداد لحملة تلقيح تنطلق هذا الأسبوع ليصبح المغرب أول دولة أفريقية تطلق برنامج تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى لعملية التطعيم هم مهنيو الصحة البالغين من العمر 40 سنة فأكثر، والسلطات العمومية والجيش وكذا نساء ورجال التعليم ممن تزيد أعمارهم عن 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغة أعمارهم 75 سنة فأكثر.

ولفتت الوزارة إلى أن العملية ستشمل في مرحلة أولية المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من الإصابة بكوفيد-19.

ومددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا للمرة العاشرة وذلك حتى 10 من فبراير المقبل، في إطار التدابير الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: “سبوتنيك”

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