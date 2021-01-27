ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الاتفاق الذي تم بخصوص التوافق على توزيع المناصب السيادية بين مجلس النواب الشرعي الممثل لكل أطياف الشعب الليبي من جهة، ومجلس الدولة الاستشاري المنبثق عن الاتفاق السياسي، يجب أن يستمر على الآلية المتفق عليها دون اعتراض.

امغيب أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “أما بخصوص المحاصصة، فليس لدينا خيار آخر للحل، خاصة وأن المبادرة المصرية للحل في ليبيا انتهجت نفس النهج، وقد لقي قبولها إجماعًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا”.

وفي سياق آخر قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هجوم محتمل في أي لحظة على طرابلس من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، هذا ليس خبرًا، إنما هو مرض اسمه (فوبيا حفتر) أصيب به جماعة تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا ومن يتبعهم من قادة المليشيات المسيطرين على العاصمة طرابلس”.

كما تابع: “لذلك نرى كيف يغذي الأتراك هذا الخوف في قلوبهم، لكي يستمروا في إرسال الأسلحة والذخائر وتوقيع عقود تسليح جديدة، لنهب ما تبقى من أموال الشعب الليبي”.

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