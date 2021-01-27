الكويت – أعلن بنك الكويت الوطني، الأكبر في البلاد، انخفاض أرباحه خلال 2020 بنسبة 38.6 بالمئة، قياسا على العام السابق، في ظل تداعيات فيروس كورونا على القطاع المصرفي.

وقال البنك المدرج في بورصة الكويت عبر بيان، امس إن الأرباح تراجعت إلى 246.34 مليون دينار (812.3 مليون دولار) بالسنة المالية المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول السابق.

كانت أرباح البنك سجلت 401.3 مليون دينار (1.3 مليار دولار) في 2019.

وقال البنك، إن النتائج المالية تعكس البيئة التشغيلية وكذلك الإجراءات التنظيمية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مرجعا انخفاض الأرباح إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان، وانخفاض القيمة وتراجع صافي إيرادات التشغيل.

وفي وقت سابق، ذكر “الكويت الوطني” أن تكلفة تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان ضمن إجراءات البنك المركزي لمدة 6 أشهر من أجل تخفيف تداعيات كورونا، ترتب عليه خسائر بـ 149.8 مليون دينار (490.34 مليون دولار).

وتأسس بنك الكويت الوطني عام 1952، وتم إدراجه في بورصة الكويت منذ 1984، ويبلغ إجمالي أًصوله نحو 98 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares