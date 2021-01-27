واشنطن – علق الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة “CNN” على إجراءات محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ، مشددا على أن ” المحاكمة يجب أن تأخذ مجراها”.

وأكد بايدن ضرورة المحاكمة وآثارها على العملية التشريعية واختيار المرشحين القادمين للإدارة الأميركية، معتبرا أن نتيجة عدم المضي في المحاكمة “ستكون أسوأ” من إجرائها.

كما استبعد بايدن أن يحصل ترامب على الأصوات الكافية اللازمة لإدانته، منوها بأن النتيجة كانت ستصبح مختلفة لو أن قرار عزل ترامب أتى قبل ستة أشهر على نهاية ولايته.

وأضاف أنه لا يعتقد أن 17 سيناتورا جمهوريا سيصوتون لإدانة ترامب، قائلا: “مجلس الشيوخ تغير مرتين منذ آخر مرة كنت فيها بالإدارة، لكنه لم يتغير بشكل كبير”.

يذكر أن مجلس النواب قدم يوم أمس الاثنين، لائحة الاتهامات التي وافق عليها بحق ترامب، فيما يخص اتهامه بـ “التحريض” على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

المصدر: “رويترز”

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