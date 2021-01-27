ليبيا – كشفت شركة الواحة لإنتاج النفط عن سماح حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة باستئناف التصدير من مينائي راس لانوف والسدرة.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء رويترز وتابعته صحيفة المرصد عن مهندس نفطي في ميناء راس لانوف قوله إن العمل المعتاد استؤنف في الميناء فيما أعلنت الشركة عودة الحياة لعمليات التصدير بعد الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة التي أعاقت هذه العمليات.

وبهذا ينهي حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة حصاره الذي استمر لمدة وجيزة للمينائين على خلفية التلكؤ في دفع مستحقاته.

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