تراجع بورصات الخليج مع صدور بيانات اقتصادية سلبية

تراجع بورصات الخليج مع صدور بيانات اقتصادية سلبية

أبو ظبي – شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعا شبه جماعيا، امس مع صدور توقعات أقل تفاؤلا بانتعاش اقتصاديات المنطقة، وتعاملات متقلبة لأسعار النفط.

وبحلول الساعة (12:30 ت.غ)، كانت عقود خام برنت القياسي، تسليم أبريل/نيسان، تتداول عند 55.84 دولار للبرميل، بانخفاض 16 سنتا أو بنسبة 0.29 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو بنسبة 0.47 بالمئة، إلى 53.02 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من التعاملات، هبط الخامان القياسيان بنحو نصف بالمئة لكل منهما.

وخفض محللون في تقرير نشرته رويترز، الثلاثاء، توقعاتهم لمتوسط نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى 4.4 بالمئة في 2021، نزولا من توقعات سابقة بنمو 5.1 بالمئة.

جاء التخفيض الأكبر من نصيب الإمارات وسلطنة عمان والكويت، فيما جاء التخفيض أقل لتوقعات النمو في كل من السعودية وقطر.

وهبط مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.65 بالمئة إلى 8789.87 نقطة، ونزل سهما مصرف الراجحي وسابك للبتروكيماويات، بنسبة 0.95 بالمئة و0.78 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، هبط مؤشر بورصة دبي 0.93 بالمئة إلى 2698 نقطة، ونزل سهما إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني، بنسبة 1.78 بالمئة و1.28 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.63 بالمئة إلى 5582.68 نقطة، بعدما خسر سهم دانة غاز 2.14 بالمئة، وبنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.74 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.3 بالمئة إلى 10639.34 نقطة، متأثرا خصوصا بهبوط سهمي بنك قطر الأهلي وبنك قطر الوطني، بنسبة 6.49 بالمئة وواحد بالمئة على الترتيب.

وهبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.56 بالمئة إلى 3677.84 نقطة، وقاد الخسائر سهما مسقط للتمويل والكامل للطاقة، منخفضين بنسبة 9.52 بالمئة و7.88 بالمئة على الترتيب.

وسجل مؤشر البحرين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1461.34 نقطة، وقاد الانخفاض سهما ناس و”جي إف اتش” المالية، اللذان نزلا بنسبة 2.38 بالمئة و1.12 بالمئة على الترتيب.

واستقر المؤشر الأول في سوق الكويت عند 6256.49 نقطة، وزاد سهم اكتتاب بنسبة 21.71 بالمئة، فيما نزل سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.12 بالمئة.

الأناضول

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