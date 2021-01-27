تركيا وليتوانيا تهدفان لرفع حجم التجارة بينهما إلى مليار دولار

تركيا وليتوانيا تهدفان لرفع حجم التجارة بينهما إلى مليار دولار

تركيا – أعلن مجلس العمل التركي الليتواني، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (حكومي)، أن تركيا وليتوانيا تهدفان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار، بأقرب وقت ممكن.

وقال رئيس مجلس العمل التركي الليتواني غوكهان ياووز أر، في حديثه للأناضول امس إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 700 مليون دولار، بحلول نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للتجارة بين البلدين كان مليار دولار بحلول عام 2023، إلا أن الجانبين يعملان على تحقيق ذلك في وقت أبكر.

وأكد المسؤول التركي أن عالم الأعمال في كل من تركيا وليتوانيا، يبذلان ما بوسعهما لتحقيق هذا الهدف.

وفي سياق متواصل، قال “ياووز أر” إن السيارات والنسيج والمجوهرات والتبغ والمنتجات الكيماوية تشكل أبرز الصادرات التركية إلى ليتوانيا.

وبين أن تركيا تهدف لزيادة حجم صادرات الفواكه الطازجة، والمكسرات، والجرارات، والمنسوجات المنزلية.

الأناضول

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