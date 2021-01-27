ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن اعتماد مخرجات بوزنيقة سيتأخر حتى حسم المناصب التنفيذية في الاجتماع المقرر عقده في جنيف خلال أيام.

حويلي نفى في تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية الليبية المتفق عليها في اجتماعات بوزنيقة.

وأكد أن البعثة الأممية تنتظر اعتماد الترشيحات من مجلسي النواب والدولة، لافتًا إلى أن اعتمادها سيتأخر حتى حسم المناصب التنفيذية بجنيف.

وأوضح أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي يستعدون للسفر من العاصمة طرابلس إلى تونس ومنها إلى جنيف، لحضور اجتماعات إقرار السلطة التنفيذية.

وأكد أنه من المقرر أن تتلقى البعثة الأممية الموافقات من مجلسي الدولة والنواب بشكل منفرد، على أن تعلن بعد انتهاء ملتقى جنيف الأسماء المرشحة على المناصب السيادية، والتي ستكون وفقًا للتوزيع الجغرافي للأقاليم الثلاثة (طرابلس – فزان – برقة).

حويلي اختتم بالقول: “رغم أن هناك بعض التعديلات على توزيع المناصب السيادية، بعد تنازل المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) عن منصب رئيس ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية إقليم فزان، في مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد”، مؤكدًا أن ذلك الاتفاق لم يقر بعد.

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