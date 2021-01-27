العراق – أعلن وزير الشباب والرياضة في العراق، عدنان درجال، اليوم الأربعاء، أن المباراة الودية التي ستجمع منتخب بلاده مع نظيره الكويتي في البصرة مساء اليوم، ستكون بلا جماهير.

وقال في تصريح صحفي، إن “الأمر حسم ولن يسمح للجماهير بالدخول بسبب عدم موافقة خلية الأزمة، حفاظا على صحة المواطنين”.

وأضاف، أن “صحة شبابنا أهم بكثير من المباراة، رغم أن أي لقاء لا يحظى بالجمالية المعهودة إن كان من دون جمهور”.

وأشار درجال إلى أن “الوفد الكويتي سيوجه رسالة اطمئنان إلى كل إخواننا في مجلس التعاون الخليجي، يؤكد فيها جاهزية مدينة البصرة واستعدادها لاستضافة خليجي 25”.

وتابع وزير الشباب والرياضة العراقي:”رئيس الإتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، أرسل إعتذارا رسميا عن الحضور للعراق في الوقت الحالي لأسباب طارئة أجبرته على عدم الخروج من سويسرا، ووعد بزيارة إلى العراق خلال هذا العام “.

وقبل أيام أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، تقديمه طلبا الى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بشأن دخول الجماهير إلى المباراة الودية مع المنتخب الكويتي.

وسيلتقي المنتخب العراقي اليوم الأربعاء، نظيره الكويتي في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، ضمن استعدادات المنتخبين لتكملة مشوارهما في التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

المصدر: “واع” + RT

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