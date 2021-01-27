ليبيا – أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء بقاعة فندق كورنثيا مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية لدعم الخدمات الصحية الأساسية، ورفع قدرات المراكز الصحية والعيادات المجمعة، والذي يستهدف 30 مرفقًا صحيًا موزعة على 19 بلدية على مستوى ليبيا.

وحضر انطلاقة المشروع عدد من المسؤولين وفقًا لوزارة الصحة، من بينهم وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون الديوان، ومدير ادارة التخطيط، ومدير ادارة الطوارئ الصحية، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية، ومديرو المراكز الصحية والعيادات المجمعة على مستوى المنطقة الغربية والجنوبية، ومندوبون عن المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في نظام الرعاية الصحية الأولية والتطعيمات.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة النظام الصحي من خلال تعزير وصول السكان إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية الجيدة، والحد من معدلات المرض والوفاة التي يمكن الوقاية منها بين الفئات الضعيفة من السكان، ولا سيما الأطفال دون سن الخامسة والنساء في سن الانجاب. ويتم ذلك من خلال التركيز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية في المرافق الثابتة، من خلال خدمات التوعية فيما يخص الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، والإدارة المتكاملة لأمراض حديثي الولادة والأطفال والتطعيمات.

كما تم خلال هذا الحدث إلقاء العديد من المحاضرات فيما يخص التعريف بالمفهوم والهدف الأساسي للرعاية الصحية الأولية والركائز الأساسية للصحة، والخطة الاستراتيجية للصحة الإنجابية وصحة الأم والمواليد والأطفال والمراهقين في ليبيا، والإدارة المتكاملة لصحة حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة، وبرنامج التطعيمات في ليبيا.

وأخيرًا تم التطرق إلى آلية عمل الدولة فيما يخص توفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حيث تم الإشارة إلى اتفاق حكومة الوفاق مع مبادرة “كوفاكس” العالمية والتي تعمل بإشراف من منظمة الصحة العالمية على توفير جرعات من اللقاح تغطي 20% من اجمالي عدد سكان ليبيا بنهاية سنة 2021م، سيتم توزيعه في جميع أنحاء البلاد.

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