موسكو – أعلن الدكتور أندريه تاجيلنيكوف، كبير الخبراء خارج الملاك للرعاية الصحية الأولية للبالغين بوزارة الصحة بمدينة موسكو، أنه من الضروري إجراء فحص طبي، قبل التطعيم ضد “كوفيد-19”.

واشار الأخصائي في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أنه منذ انطلاق حملة التطعيم الشاملة ضد “كوفيد-19” في روسيا، أصبح اللقاح متاحا لجميع الأشخاص البالغين الذين يتمتعون بصحة جيدة. وكل من يرغب بالتطعيم يخضع لفحص طبي من قبل الطبيب الموجود في الموقع المخصص للتطعيم.

وقال، “إذا كان الشخص يشعر بصحة جيدة ولا يعاني من تفاقم الأمراض المزمنة، عليه استشارة الطبيب، الذي يفحصه مباشرة ويقيّم حالته الصحية ويحدد في ضوء ذلك، وجود أو عدم وجود ما يمنع تطعيمه ضد المرض”.

ويضيف، قبل التطعيم يملأ الشخص استمارة، بعدها يجري الطبيب الفحص اللازم الذي يتضمن قياس درجة الحرارة ومستوى ضغط الدم والنبض وتشبع الأكسجين. كما يفحص الرئتين والحنجرة.

ويقول، “إذا كان الشخص قد أصيب سابقا بأي مرض خطير ، فيجب إيلاء ذلك اهتماما خاصا، واستشارة المختصين، خاصة إذا كان مسار المرض في وقت التطعيم غير طبيعي”.

ويشير الأخصائي، إلى أن الطبيب هو الذي يقرر بصورة نهائية، ما إذا كان تطعيم الشخص المصاب بأمراض مزمنة ممكنا في الوقت الحاضر أم يجب تأجيله.

ووفقا له، يمنع تطعيم الحوامل والمرضعات والأشخاص الذين أعمارهم دون 18 سنة ، وكذلك الذين تلقوا تطعيما آخر خلال 30 يوما. كما يمنع تطعيم الأشخاص الذين يعانون من أمراض حادة معدية وغير معدية، وأمراض الحساسية، بالإضافة إلى فرط الحساسية لأي مكون من مكونات اللقاح.

المصدر: نوفوستي

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