ألمانيا – أعلنت ألمانيا، امس عزمها تقليص الحركة الجوية الدولية إلى أراضيها إلى “الصفر تقريبا” في إطار مواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية وأوروبية، منها شبكة “يورو نيوز” عن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر.

وقال سيهوفر إن “الخطر الذي تمثله المتحورات الفيروسية المختلفة يتطلب منا مراجعة ومناقشة الإجراءات الحكومية الصارمة؛ ومنها “خفض الحركة الجوية إلى ألمانيا إلى الصفر تقريبًا”.

وأضاف: “الناس في ألمانيا الذين يقبلون القيود الصارمة يتوقعون منا أن نحميهم قدر الإمكان من انفجار في أعداد المصابين”.

وأثار ظهور سلالات متحورة من الفيروس في بريطانيا وجنوب إفريقيا قلقا عالميا دفع العديد من الدول لاتخاذ إجراءات أشد صرامة، منها الولايات المتحدة التي فرضت قيودا للسفر على القادمين من أوروبا والبرازيل.

وألمانيا، إلى جانب دول أخرى، تعرضت بشدة لموجة كورونا ثانية في الأشهر الأخيرة، فرضت على إثرها إغلاقا عاما من المتوقع أن يستمر حتى منتصف فبراير/ شباط المقبل.

وسجلت ألمانيا أكثر من مليوني حالة إصابة بكورونا منذ بداية الوباء وأكثر من 52 ألف حالة وفاة.

وكالات

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