ليبيا- أكد مصدر من لجنة “13+13” تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية إلى ما بعد ملتقى جنيف الذي يعقد ما بين الأول والـ5 من فبراير المقبل.

المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أفاد في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية تابعتها صحيفة المرصد أن اللجنة ستنشغل هذه الأيام بالتحضير لملتقى جنيف، كونها جزءًا من ملتقى الحوار السياسي، مبينًا أن باب الترشيح سيفتح فور انتهاء ملتقى جنيف في الـ5 من فبراير المقبل.

وأشار المصدر إلى وجود تعديلات جرت على توزيع المناصب السيادية، بعد أن تنازلت المنطقة الغربية إقليم طرابلس عن منصب رئيس ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية إقليم فزان، في مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد.

هذا وكانت اللجنة قد اتفقت في الـ23 من يناير الجاري على تلقي الترشيحات للفترة الممتدة بين الـ26 من يناير الجاري وحتى الـ2 من فبراير المقبل.

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