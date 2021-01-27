إيطاليا – أفادت مجموعة “سي.آي.في.ٍسي” لمنتجي الشمبانيا، امس إن أحجام المبيعات العالمية تراجعت 18% في العام 2020 على خلفية جائحة كورونا.

وأوضحت المجموعة أن المبيعات تراجعت بفعل إغلاقات الحانات والمطاعم لاحتواء تفشي العدوى، لكنها أشارت إلى أن الانخفاض جاء أقل من المتوقع، وذلك بفضل طلب قوي في نهاية السنة.

وهبطت المبيعات إلى 245 مليون زجاجة مقارنة مع حوالي 300 مليون في 2019. ومن حيث القيمة، تفيد التقديرات الأولية بانخفاض مبيعات 2020 بنحو مليار يورو (1,22 مليار دولار) إلى حوالي أربعة مليارات يورو، بحسب المجموعة.

وكانت المجموعة قد توقعت في أعقاب الموجة الأولى من الإغلاقات لاحتواء فيروس كورونا المستجد أن أحجام المبيعات السنوية ستهبط بما يقارب الثلث وأن قيمة المبيعات ستنخفض 1,7 مليار يورو.

المصدر: “رويترز”

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