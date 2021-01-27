اليابان – قفز عدد الإصابات اليومية الجديدة، امس في العاصمة اليابانية طوكيو إلى أكثر من 1000 إصابة لأول مرة منذ 3 أيام، حسب وكالة “كيودو نيوز” المحلية، بعد تراجع طفيف سجل مؤخرا.

وأعلنت إدارة مدينة طوكيو وضواحيها، التي تشهد انتشارا متسارعا للوباء منذ بداية يناير الجاري بأرقام رباعية، أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة اليوم كان بحدود 1026 حالة، في عودة تصاعدية مفاجئة، مما يرفع إجمالي الإصابات في طوكيو إلى 95534.

يحدث ذلك في ظل اكتظاظ خطير للمستشفيات والهياكل الصحية العامة، إلى حد أن أكثر من 15 ألف مصاب بكورونا ينتظرون في بيوتهم شغور الأسرة في المستشفيات ليتمكنوا من تلقي العلاج، مما أدى إلى ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الفيروس في البيوت.

أمام تعقّد الأزمة الوبائية، أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، يوم 7 يناير حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر في طوكيو، قبل أن يوسعها لتشمل 7 مقاطعات إدارية أخرى من بين المقاطعات الإدارية الـ 47 التي تتشكل منها اليابان. ودعت حكومته السكان إلى تقليص تنقلاتهم لتقتصر فقط على الحالات الضرورية.

المصدر: وكالة “Kyodo News” اليابانية

Share and Enjoy ! 0 Shares