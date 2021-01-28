أربعة لاعبين عرب في تشكيلة إفريقيا المثالية في العقد الأخير

أربعة لاعبين عرب في تشكيلة إفريقيا المثالية في العقد الأخير

سويسرا – أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم “IFFHS” اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية في القارة السمراء للعقد الأخير عن الفترة بين عامي 2011 و2020.

وجاءت التشكيلة التي وضعت ضمن طريقة (4-3-3) كالتالي:

– في حراسة المرمى: النيجيري فينسينت إنياما

– في خط الدفاع: المصري أحمد فتحي، المغربي مهدي بنعطية، السنغالي خاليدو كوليبالي والإيفواري إيريك بايلي.

– في خط الوسط: الإيفواري يايا توري، الغاني أندريه أيو والجزائري رياض محرز.

– في خط الهجوم: المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميونغ.

المصدر: iffhs.com

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