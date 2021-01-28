العراق – أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، بأن البابا فرنسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية، ينوي لقاء المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، خلال زيارته المرتقبة في مارس المقبل إلى العراق.

وقال بطريرك الكلدان الكاثوليك الكردينال لويس ساكو إن “البابا سيلتقي السيستاني في مدينة النجف خلال الزيارة البابوية إلى العراق، وستكون الزيارة خاصة، حيث سيناقشان إطار عمل لإدانة الاعتداءات”.

وكان البطريرك ساكو قال في تصريح سابق لموقع “فاتيكان نيوز” إن البابا فرنسيس يحمل رسالة سلام إلى العراق، مفادها “كفى حروبا”، وأضاف أن “الكنيسة في العراق تنجز الاستعدادات اللازمة لزيارة البابا مع الحكومة”، معتبرا أن الزيارة “حدث استثنائي للجميع ومهم للغاية بالنسبة لنا كمسيحيين، لكن الجميع في العراق ينتظرون هذه الزيارة، بمن فيهم المسلمون والمرجعيات الدينية الأخرى وقادة الحكومة”.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق من الخامس حتى الثامن من مارس، وستشمل جولته بغداد وأربع مدن أخرى. وهذه أول زيارة لبابا للفاتيكان إلى العراق.

وقالت مصادر بوقت سابق إن الزيارة قد تتأجل أو تلغى في أي وقت بحسب الوضع الأمني أو الأوضاع الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.

المصدر: أ ف ب+ رويترز +آكي

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