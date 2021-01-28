ليبيا- أرجع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي فقر وتعاسة الليبيين إلى الفساد السياسي.

التكبالي أوضح خلال استضافته الأربعاء في برنامج خبر اليوم الذي يعرض عبر شاشة فضائية أون المصرية التي تابعتها صحيفة المرصد أن المهم الآن هو وجود حكومة قوية وأمن، كما أكدت القوت المسلحة، مؤكدًا أن الدول الأوروبية لم تستطع أن تفعل شيئًا ضد الأتراك، فالجمعيات والأمم المتحدة لم تقدم أية حلول.

وأضاف التكبالي أن الأمم المتحدة أثبتت عجزها عن حل الأزمة الليبية لمدة 10 سنوات، فكل ما تفعله هو كلام، ولن يكون هناك حل بهذه الكيفية.

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