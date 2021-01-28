العراق – بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع نظيره الأردني بشر الخصاونة عددا من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

وذكر بيان حكومي عراقي، أن “الكاظمي استقبل الخصاونة وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الجانبان بحسب البيان، “أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وعمان، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، وتأكيد عمق العلاقات والروابط الأخوية بين كل من العراق والأردن”.

وبحث اللقاء أيضا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين وفدي الحكومتين العراقية والأردنية.

المصدر: RT

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