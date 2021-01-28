إسبانيا – أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس أنه اتفق مع نظيره البرتغالي على موعد جديد لمباراة منتخبيهما الودية، التي كانت قد ألغيت في وقت سابق بسبب فيروس كورونا.

وستقام المباراة في الـ4 من يونيو على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وكانت المباراة مقررة في يونيو 2020، لكنها ألغيت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما ذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيانه أنه يأمل في إقامة مباراة ودية أخرى لمنتخبه قبل انطلاق “يورو 2020” الصيف المقبل، وبالتالي الحفاظ على الخطط التي كانت موضوعة عام 2020.

المصدر: sefutbol.com

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