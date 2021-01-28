المغرب – سجلت وزارة الصحة المغربية، امس 890 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 890، مقابل 337 في بيانات الاثنين و867 الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 468383 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 13995 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 20 وفاة جديدة جراء المرض خلال يوم، مقابل 22 الاثنين و15 الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8207 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1358 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 446181 بمعدل تعاف بلغ 95.3%.

وأعلن الديوان الملكي المغربي، الأربعاء، عن انطلاق حملة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا الخميس بعد أن تسلمت البلاد جرعات “كافية” من شركتي “أسترازينيكا” و”سينوفارم”.

المصدر: “وكالة المغرب العربي للأنباء” + وكالات

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