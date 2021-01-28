العراق – قلب المنتخب العراقي تأخره بهدف أمام ضيفه الكويتي إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما امس الأربعاء على ملعب ستاد البصرة الدولي في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وافتتح المنتخب الكويتي باب التسجيل في الدقيقة الـ22 عن طريق عيد الرشيدي من كرة رأسية متقنة، قبل أن ينتفض المنتخب العراقي في الدقائق الأخيرة من المباراة ويسجل هدفين متتاليين حملا توقيع البديل محمد داود ياسين في الدقيقة الـ79، وأيمن حسين في الدقيقة الـ89 من ركلة جزاء.

وجاءت المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

المصدر: RT

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