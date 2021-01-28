فلسطين – بحث ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي مع القيادي الفلسطيني في حركة “فتح” سمير المشهراوي استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في ضوء الاستعدادات للانتخابات العامة الفلسطينية.

وجرى خلال لقاء بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي مع سمير المشهراوي القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني- “فتح”، ومن مؤسسي تيار الإصلاح الديمقراطي داخل الحركة، نقاش معمق حول مشاكل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في ضوء الاستعدادات للانتخابات العامة الفلسطينية.

كما تطرقا إلى مهام تعزيز العلاقات الفلسطينية العربية بما يخدم الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس مبادئ التعايش السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل ضمن حدود عام 1967 وفقا لقرارات المجتمع الدولي. بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.

المصدر: وكالات

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