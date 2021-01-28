الجزائر – أفادت شركة “سوناطراك” الجزائرية للنفط والغاز، امس إنها تتوقع زيادة في الإنتاج والمبيعات في عام 2021.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن توفيق حكار المدير العام لمجمع سوناطراك قوله “سنة 2021 ستشهد في مجال النشاطات العملياتية نموا في الإنتاج والمبيعات”.

وأشار إلى أن الشركة ستبقي الصادرات السنوية فوق 90 مليون طن من المكافئ البترولي مع بدء الإنتاج من حقول جديدة في جنوب غرب وجنوب شرق البلاد.

وأضاف أن برنامج الاستثمار “الخماسي” لسوناطراك سيرتفع إلى 40 مليار دولار، 51 بالمئة منها بالدينار الجزائري.

وقال حكار إنه رغم “الظرف الصعب للغاية الذي مر به المجمع خلال سنة 2020 والمترتب على انتشار فيروس كورونا وأزمة الأسواق البترولية والغازية، فإن صمود سوناطراك سمح لها بمواجهة نتائج هذه الأزمة المزدوجة غير المسبقة من خلال الحد من تأثيرها على نشاطاتها العملياتية وإمكاناتها المالية”، مضيفا أن الشركة حققت 18 اكتشافا جديدا للنفط والغاز العام الماضي.

المصدر: “رويترز”

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