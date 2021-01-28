ليبيا – ثمن المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش دور القاهرة في دعم عملية السلام والاستقرار في ليبيا.

ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية المصرية تابعته صحيفة المرصد جاء موقف كوبيتش خلال لقاء جمعه بمندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، عبر تقنية التواصل المرئي، قدم فيه إدريس التهاني لكوبيتش لتعيينه في منصبه الجديد.

وجدد إدريس استعداد مصر التام للتعاون والتنسيق مع كوبيتش خلال الأشهر المقبلة لإنجاح مهمته، فيما شهد اللقاء استعراض الرؤية والجهود المصرية في دعم التسوية السياسية في ليبيا بمحاورها المختلفة، بما في ذلك النشاط المصري المكثف في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح إدريس أن هذا النشاط يتم من خلال الرئاسة المصرية المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين، منوهًا بشأن الاجتماعات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، لدعم مساري الأمن والدستور وإيلاء السلام والاستقرار أهمية كبيرة، نظرًا للعلاقات العميقة مع ليبيا وشعبها، وهو ما أشاد به كوبيتش.

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