الولايات المتحدة – حققت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية في الربع المنتهي في 31 ديسمبر الماضي إيرادات عند 43.1 مليار دولار، متجاوزة توقعات الخبراء، وفقا لتقرير نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني.

ووفقا للتقرير فقد نمت الإيرادات في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله.

وارتفعت أرباح التشغيل في الفترة المذكورة بنسبة 29% لتصل إلى 17.9 مليار دولار، فيما بلغ صافي الربح 15.5 مليار دولار، بزيادة 33%.

وكان خبراء قد توقعوا أن إيرادات الشركة بالكاد ستتجاوز مستوى 40 مليار دولار، فيما ستحقق الشركة أرباحا عند 15 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

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