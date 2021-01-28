مصر – ودع المنتخب المصري “المضيف” كأس العالم لكرة اليد بخسارته أمام نظيره الدنماركي “حامل اللقب” برميات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ربع النهائي امس.

وتميز اللقاء بالندية والإثارة، وتبادل الفريقان التقدم عدة مرات خلال أحداث المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الدنماركي بفارق 3 أهداف (16-13)، قبل أن يفرض المنتخب المصري التعادل مع نهاية الشوط الثاني بنتيجة 28-28.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين انتهيا بالتعادل بنتيجة 34-34، ليحتكما لوقتين إضافيين آخرين انتهيا بالتعادل أيضا بنتيجة 35-35، ليلجأ المنتخبان لرميات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للمنتخب الدنماركي بنتيجة 4-3.

وسيواجه المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي الفائز من مباراة إسبانيا والنرويج.

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.

المصدر: RT

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