فرنسا – أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، امس إن “معالجة تغير المناخ مستحيلة دون الاستثمار في تحول الدول النامية صوب الطاقة النظيفة”.

وأضاف بيرول خلال لقاء عن بعد ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي: “أكثر من ثلثي الانبعاثات العالمية تأتي من الاقتصادات الناشئة، وأن معظم الزيادة ستأتي منها على مدار الثلاثين عاما المقبلة”.

وتابع: “إذا كان هدفنا الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، وإذا كان هدفنا معالجة تغير المناخ عالميا، فلا سبيل لهذا الهدف دون تسريع كبير للاستثمار في الطاقة النظيفة بدول الأسواق الناشئة، لا سبيل على الإطلاق”.

وأردف: “عندما تنظر إلى استثمارات الطاقة النظيفة في الدول الناشئة، فإننا بحاجة إلى مضاعفتها لنحو ثلاثة أمثالها، عندما أنظر إلى الأرقام، لا أرى قفزة كبيرة في إقبال المستثمرين”.

وقال بيرول إن “من الأولويات أيضا التعامل مع مسألة الاستثمارات الجديدة في مشروعات تعتمد على الوقود الأحفوري مثل محطات الكهرباء”.

وتنشر الوكالة في مايو أول خارطة طريق شاملة لها لقطاع الطاقة العالمي بأكمله للوصول إلى الوقف الكامل للانبعاثات بحلول 2050.

المصدر: رويترز

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