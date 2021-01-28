الولايات المتحدة – ذكر مصدران في الإدارة الأمريكية لشبكة “CNN”، أن الرئيس جو بايدن، يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي من شأنه أن يحقق هدفه في قبول عشرات الآلاف من اللاجئين الإضافيين في الولايات المتحدة.

وقالت الشبكة إنه تحت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تم “تشتيت” برنامج قبول اللاجئين بشكل واسع، من ضمنهم 15 ألفا في بداية السنة المالية لعام 2021.

ويجب أن يوافق الرئيس بنفسه على عدد اللاجئين الذين يتم قبول دخولهم إلى الولايات المتحدة، وخلال حملته الانتخابية، تعهد بايدن بأن يزداد عددهم قرابة عشرة أضعاف، ليبلغ 125 ألفا، ومن المتوقع أن يصدر الأمر الرئاسي، بحلول الجمعة، وفقا لمسودة تم إرسالها لمسؤولين في الإدارة.

وبحسب ما ذكره مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي، فإنه على الرغم من أنه لم يتضح بعد التوقيت الزمني الذي يتوقع فيه أن يحقق بايدن الأرقام التي تعهد بها، إلا أنه من المتوقع أن يؤسس الأمر التنفيذي نظاما يتضمن الوثائق المطلوبة، خلال 30 إلى 120 يوما من صدور القرار.

وقد رفض البيت الأبيض التعليق على تقرير الشبكة.

المصدر: CNN

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