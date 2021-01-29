الولايات المتحدة – عانت الأسهم الأمريكية من تراجع هو الأشد في جلسة واحدة على مدى 3 أشهر، لتتفاقم خسائرها بعد أحدث بيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفعت أسهم كل من شركة “جيم ستوب” لبيع ألعاب الفيديو و”إيه.إم.سي إنترتنمنت هولدنجز” لقاعات العرض السينمائي إلى أكثر من مثليها اليوم، مواصلة مكاسبها الفلكية على مدى الأسبوع الأخير.

وعقب تقليص وجيز للخسائر، تسارعت التراجعات إثر بيان من مجلس الاحتياطي، حيث أبقى البنك المركزي على سعر فائدة ليلة قريبا من الصفر وعلى مشترياته الشهرية من السندات، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لحين انتعاش الاقتصاد انتعاشا تاما.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر “داو جونز” الصناعي 668.06 نقطة بما يعادل 2.16 بالمئة إلى 30268.98 نقطة، وهبط المؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بمقدار 102.01 نقطة أو 2.65 بالمئة ليسجل 3747.61 نقطة، ونزل المؤشر “ناسداك المجمع” 362.99 نقطة أو 2.66 بالمئة إلى 13263.08 نقطة.

المصدر: “رويترز”

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