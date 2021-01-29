الذهب يتراجع مع تحول جاذبية الملاذ الآمن إلى الدولار

الذهب يتراجع مع تحول جاذبية الملاذ الآمن إلى الدولار

الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات امس الخميس، إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية.

كما أثار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال المركزي الأمريكي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.

وبحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1835.35 دولار للأونصة، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير الجاري عند 1830.80 دولار أمس الأربعاء.

في حين نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1834.30 دولار للأونصة.

كذلك تأثر الذهب سلبا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.

المصدر: رويترز

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