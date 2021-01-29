العراق – تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، امس رسالة خطية من ملك الأردن عبد الله الثاني عبر رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة.

ونقل الخصاونة، بحسب بيان للرئاسة العراقية، تحيات الملك عبد الله الثاني إلى برهم صالح وسلمه رسالة خطية منه.

وحمل صالح “تحياته إلى أخيه الملك عبد الله، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأكد الرئيس العراقي، الحرص على دفع أطر التعاون بين البلدين، وتطلع العراق لبناء علاقات متطورة ورفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة، والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر تعزيز التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها بين البلدين.

ونوه صالح إلى أهمية متابعة التنسيق الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، لبناء علاقات تعاون استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، لمجابهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتخفيف التوترات والأزمات الإقليمية وخلق منظومة للسلام والاستقرار بالمنطقة، بحسب البيان.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares