ليبيا – اعتبر مدير إدارة التوجيه المعنويّ في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد أن بعض الدول ما زالت مستمرة بإيصال الدعم العسكري لمن وصفهم بـ”المرتزقة”، واصفًا ذلك بالمؤشر الخطير.

القايد قال خلال مداخلة عبر برنامج “آخر النهار” الذي يذاع على قناة “فبراير” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن الدول الداعمة لا تضغط في اتجاه خروج المرتزقة، بالرغم من قيام لجنة 5+5 بواجباتها وتحديد فترة زمنية لخروج المرتزقة، وكان يجدر بالعالم الضغط على الدول الداعمة لتقوم المرتزقة بالخروج والاستعداد لمغادرة ليبيا.

وأعرب عن أسفه إزاء عدم قيام هذه الدول ومجلس الأمن بواجباتهم بالخصوص، مشيرًا إلى أنه بدلًا من الدفع بهذا الاتجاه تقوم بالتوسع وإرسال قوة جديدة واستجلابها من خارج البلاد، ما يعتبر موقفًا خطيرًا جدًا ولا يبشر بالخير، وفقًا لتعبيره.

وأضاف زاعمًا : “ميدانيًا القوات تستعد ولديها فرق رصد واستطلاع تقوم برصد تحركات المرتزقة وعرضها على غرف العمليات، وبدورها تستعد في حال نشوب أي حرب وتضع خطه للتصدي. لا بد من رصد التحركات؛ لأن القوات لن تسمح بمحاولة إعادة ماحدث في 4 أبريل في طرابلس والسيطرة عليها من قبل المليشيات الخارجة عن القانون”.

كما إدعى أن من وصفهم بـ”المرتزقة” تتخذ موقف الدفاع وتخشى من الهجوم عليها، لهذا تحفر الخنادق وتزرع الألغام وتضع بعض منظومات الدفاع الجوي للاستعداد والتأهب، مبينًا أنه في حال عدم الوصول لحل سيتم الهجوم عليهم لطردهم بالقوة خارج ليبيا، دون أن يشير إلى المرتزقة السوريين الموالون لتركيا والمتواجدون بالالف في كل من الوطية وطرابلس والخمس ومصراتة.

وأردف: “نتمنى أن تصل الامور لتسوية، ومن خلال مجلس الأمن واللجنة المتفقة في ضباطها من قبل المنطقة الغربية والشرقية المتفقين على ذلك، فهم طالبوا بمراقبين بصفة مدنية؛ حتى يروا الوضع في الميدان للوصول لخروج المرتزقة بشكل سلمي، والضغط على الدول التي تدعم المرتزقة لخروجها بشكل سلمي، والانسحاب من ليبيا، ولكن في حال عدم الخضوع لهذا ستضطر القوات لإخراجهم بالقوة إن لزم الأمر”.

وأكد على عدم وجود تحرك دولي جاد في هذا الشأن، فمن بداية توقيع اتفاق 5+5 على البنود تمت إحالتها لمجلس الأمن ليتخذ قرارًا بتطبيقها والإشراف على ذلك، لكن لغاية اليوم وبعد مرور 90 يومًا لم تعقد أي جلسة بالخصوص واصفًا ذلك بالتقصير من قبل الدول الموقعه على الاتفاق.

واختتم حديثه قائلًا: “تركيا تقف في صف الوفاق وقواتها وتحاول مساعدتها، سواء بالاستعدادات أو غيرها، ولها دور في ممارسة بعض الضغوطات على روسيا في هذا الاتجاه، تركيا دولة قوية ولديها كلمة مسموعة، وتبذل جهدًا كبيرًا للوصول لحل سلمي، وفي حال لم تصل ستقوم بالوقوف مع حكومة الوفاق للتصدي للمرتزقة”، بحسب زعمه.

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