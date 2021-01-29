ليبيا – أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الامريكي الجديد أنتوني بلينكين في اتصال هاتفي اليوم الخميس العلاقات الثنائية الممتازة بين روما وواشنطن.

مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الإيطالية أشارت الى أن المكالمة ركزت على الملفات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ليبيا، والتعاون في إطار حلف شمال الأطلسي، ومكافحة الإرهاب، وقضية المعارض الروسي اليكسي نافالني، والعلاقات مع موسكو، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

بدوره، أعرب مايو عن أطيب تمنياته لوزير الخارجية بلينكن، مجددًا تأكيده على الصداقة العميقة بين إيطاليا والولايات المتحدة وعلى الرغبة في التعاون أيضًا في ضوء الرئاسة الإيطالية الدورية الحالية لمجموعة العشرين، من أجل إعطاء زخم جديد وفعال لتعددية الأطراف، بوسعها توفير استجابات مناسبة للتحديات العالمية الكبرى، بدءًا من مكافحة وباء كوفيد-19، حسبما جاء في المذكرة.

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