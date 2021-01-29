الولايات المتحدة – تراجعت أسعار النفط اليوم على الرغم من انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية، في الوقت الذي تعرضت فيه الأسعار لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف جديدة حيال الطلب بسبب كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.62 بالمئة إلى 52.52 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، لتمحو مكاسب حققتها أمس الأربعاء.

فيما هبطت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.65 بالمئة إلى 55.45 دولار للبرميل، بعد أن خسرت عشرة سنتات أمس الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 90.753 نقطة، حيث صعد من المستوى المتدني الذي سجله في يناير الماضي البالغ 89.206 نقطة، مما يضغط بالتبعية على السلع الأولية المسعرة بالدولار.

وتلقت سوق النفط الدعم في وقت سابق من الأسبوع الجاري بفعل انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 22 يناير الماضي، ما عزاه محللون إلى انتعاش صادرات الخام الأمريكي وتراجع الواردات.

المصدر: رويترز

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