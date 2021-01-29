بنغلاديش – أكد مسؤول في البحرية البنغالية إن مجموعة تضم أكثر من 1700 لاجئ من مسلمي الروهينغا أبحرت إلى جزيرة نائية في خليج البنغال رغم المخاوف من مخاطر حدوث عواصف وفيضانات بالجزيرة.

وتضاف هذه المجموعة إلى حوالي 3500 لاجئ من الروهينغا من ميانمار المجاورة أرسلتهم بنغلاديش إلى جزيرة بهاسان شار منذ أوائل ديسمبر، من مخيمات حدودية حيث يعيش مليون شخص في أكواخ متداعية.

وقال العميد البحري عبد الله المأمون تشودري الضابط المسؤول عن الجزيرة الجمعة “اليوم نتوقع وصول أكثر من 1700 شخص إلى هنا”.

وأضاف أنه تم نقل المزيد من الروهينغا الذين تطوعوا للانتقال إلى الجزيرة من المعسكرات إلى أقرب مدينة ساحلية، شيتاغونغ.

الجزيرة، التي خرجت من البحر قبل عقدين فقط، تبعد عدة ساعات عن الميناء الجنوبي.

لا يسمح للروهينغا، وهم أقلية فرت من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بالانتقال من الجزيرة دون إذن من الحكومة.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares