سوريا – أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون مساء يوم الجمعة ختام جولة محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفها بأنها كانت “مخيبة للآمال”.

وصرح بأنه يعتزم التوجه إلى دمشق قريبا لإجراء محادثات بعد فشل اللجنة الدستورية في بدء صياغة الدستور في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعا.

وأضاف: “أبلغت أعضاء هيئة صياغة الدستور البالغ عددهم 45 أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، وأن الأسبوع كان مخيبا للآمال.. لا يمكننا مواصلة الاجتماعات ما لم نغير ذلك”.

واللجنة المكونة من 45 عضوا وتضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تسعى لصياغة دستور جديد يقود إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعقدت اللجنة هذا الأسبوع في جنيف دورتها الخامسة منذ أكتوبر 2019.

المصدر: وكالات

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