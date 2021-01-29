ليبيا – زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة التابعة للرئاسي الهادي دراه أن ماوصفها بـ”مليشيات الكرامة” (القوات المسلحة الليبية) مستمرة بجلب كافة الاسلحة والمرتزقة إلى منطقة سرت والجفرة والمناطق التي تسيطر عليها.

دراه قال خلال مداخلة عبر برنامج “آخر النهار” الذي يذاع على قناة “فبراير” التابعة لأمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج أمس الأربعاء تابعتها صحيفة المرصد: “نحن نرافب ونرصد كل تحركاتهم والطيران الذي يهبط في الشرق والجفرة وسرت والآليات والعربات والمناورات التي آخرها ما قام به سلاح الجو الروسي في الجفرة”.

وأشار إلى أنهم يتوقعون حدوث الأسوأ؛ لذلك يأخذون الحيطة والحذر حفاظًا على الأرواح، وأضاف مدعيًا : “المتمرد ليس لديه عهد ولا اتفاق فهو يوقع دون مبدأ. أتوقع قيام المليشيات بالهجوم في أي لحظة، فالحرب ما زالت قائمة لهذه اللحظة ونحن على استعداد كامل”.

أما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار فاعتبر “أنها اتفاقية مؤسفة، فلم يوقع عليها الليبيون وحدهم، بل أيضًا تمت برعاية الامم المتحدة لكنها لم تنفذ، هناك من يحاول استمرار عدم استقرار ليبيا وفتح الطريق الساحلي قبل تطبيق البند الأول والثاني، وهما انسحاب المرتزقة وإزالة الالغام”.

واختتم حديثه مؤكدًا على أن غرفة عمليات سرت الجفرة هدفها تحفيق أمن واستقرار ليبيا ومستعدة لإزالة الالغام في حال تسليمها الخرائط، بشرط أن يتم سحب ما أسماهم بـ”المرتزقة”، متسائلًا بالقول: “ما دور الامم المتحدة والمؤسسات الدولية في الاتفاق؟ ولماذا لم تضغط على المليشيات لسحبها من سرت و الجفرة حتى يتم فتح البوابات ورفع المعاناة عن للمواطنين؟”، دون أن يشير إلى المرتزقة السوريين الذين تكدسهم تركيا في كل من الوطية ومصراتة والخمس وطرابلس.

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