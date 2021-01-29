إسرائيل – بحث قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي كينيث ماكينزي أمس الخميس مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المستجدة.

جاء ذلك في مستهل زيارة رسمية لماكينزي إلى إسرائيل تستغرق يومين وتعتبر أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى الدولة العبرية منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

واليوم يشارك ماكينزي في ندوة عمل تجمع كبار المسؤولين برئاسة كوخافي وبمشاركة نائب رئيس هيئة الأركان ايال زمير، رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة تل كلمن، رئيس هيئة الاستخبارات تامير هايمان والملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن يهودا فوكس.

وقال كوخافي أمس الخميس إن “العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مدى السنوات، تعد مكونا أساسيا في ترسيخ الأمن القومي لإسرائيل وتفوقها على أعدائها”.

وأضاف: “لا شك في أن هذه الشراكة تلعب دورا رئيسيا في التعامل مع التهديدات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني”.

وفي وقت سابق أعلن البنتاغون الذي قرر ضم إسرائيل إلى منطقة قيادته المركزية في الشرق الأوسط في خطوة تبدو موجهة لتعزيز الجبهة المناهضة لطهران، أن “تهدئة التوتر بين إسرائيل وجيرانها العرب، بفضل اتفاقات ابراهام، يعطي الولايات المتحدة فرصة استراتيجية لجمع الشركاء المهمين ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط”.

المصدر: RT + i24News

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